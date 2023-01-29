نفّذت الشركة “السعودية للكهرباء”، حزمة من المشاريع في الأحياء السكنية بمدينة الجبيل الصناعية، بقيمة تتجاوز 400 مليون ريال، وذلك في إطار مساعي تطوير المنظومة الكهربائية وتحسينها.
وأوضحت الشركة أنه تم الانتهاء من مشاريع بقيمة 57 مليون ريال، شملت إحلال المغذيات الفرعية بحي سدير، وإحلال مغذٍ بحي الأحساء، وإحلال 28 مغذيًا بحي الفناتير.
وأشارت إلى أنه يجري العمل على مشاريع مستقبلية تتجاوز قيمتها 343 مليون ريال، تشمل إحلال 27 مغذيًا بحي الدفي، واستهداف بقية المغذيات الفرعية بالحي نفسه والأحياء الشرقية عام 2024، فضلًا عن استهداف الأجزاء المتبقية من حي الفناتير عام 2025.
وفق “أخبار 24”.