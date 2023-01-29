1.8 مليون ريال غرامة ضد منسوبي شركة لتلاعبهم بقوائمها المالية

أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، قراراً قطعياً بإدانة عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأدان القرار عدداً من أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الورق وكبار التنفيذيين فيها؛ لاشتراكهم في إعداد واعتماد قوائم مالية للشركة مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة خلال فترتين بعام 2019.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات على المخالفين، شملت غرامات مالية بقيمة بلغت 1.8 مليون ريال، ومنعهم من العمل بالشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 3 أشهر. وفق “أخبار 24”.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه القوائم أظهرت الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة؛ ما أدى إلى إيجاد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية.