بالفيديو والصور.. “حمدالله” يقود الاتحاد للتتويج بكأس السوبر السعودي

توّج فريق الاتحاد بكأس السوبر السعودي بعد فوزه على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما اليوم.
سجل هدفين الاتحاد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 3 و48 من عمر المباراة.
والمباراة بدأت بالهجوم سريعا من جانب فريق الاتحاد والذى ترجمه عبدالرزاق حمدالله لهدف مبكر لفريق الاتحاد في الدقيقة 3، مستغلاً تمريرة خلف دفاع الفيحاء، ليترجمها لهدف داخل الشباك.
وفي الدقيقة 13، تصدى حارس الاتحاد مارسيلو جروهي لتصويبة قويبة كادت تسكن شباكه.
وفي الدقيقة 15، أرسل رومارينهو عرضية داخل منطقة جزاء الفيحاء لكنها اصطدمت بالدفاع.
وسدد لاعب الفيحاء فيكتور رويز تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 19، لكن الحارس جروهي أبعدها لركلة ركنية. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة 20، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الفيحاء عبدالرحمن السفري، قبل أن يعود الحكم ويمنحه البطاقة الحمراء في الدقيقة 24.
وفي الدقيقة 30، أهدر عبدالرزاق حمدالله هدفاً محققاً للاتحاد، بعدما وجد الكرة أمامه داخل منطقة الجزاء ليسددها في جسد حارس الفيحاء.
وسجل رومارينهو الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 39، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.
وبنفس سيناريو الشوط الأول، بادر نادي الاتحاد بالهجوم وسجل الهدف الثاني عن طريقه حمدالله في الدقيقة 48 بعدما استغل كرة عرضية من زميله كورنادو ليحاوله برأسية متقنة في المرمي بعد خروح حارس الفيحاء بشكل خاطئ.
ونجح الاتحاد في إحكام سيطرته على مجريات الأمور بعد تسجيل الهدف الثاني في ظل وجود مناوشات من جانب فريق الفيحاء الذى حاول التغلب على النقص العددي في صفوفه.
وفي أغلب فترات شوط المباراة الثاني، نجح الاتحاد في فرض سيطرته وطريقه لعبه وبالتالي استحوذ على الكرة أطول فترة ممكنة، لتخرج المباراة مثلما أراد مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو.
شاهد حمدالله يسجل الهدف الأول للاتحاد في شباك الفيحاءpic.twitter.com/M4gCVjbTYa#الاتحاد_الفيحاء#كأس_السوبر_السعودي 🇸🇦🏆
— سبورت 24 (@sporty_24) January 29, 2023
❌ حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب الفيحاء عبدالرحمن السفري بعد العودة لتقنية الفار 🖥️🟥#الاتحاد_الفيحاء#كأس_السوبر_السعودي 🇸🇦🏆pic.twitter.com/feBb4XLB7C
— سبورت 24 (@sporty_24) January 29, 2023
🎥 عبدالرحمن العبود يهدر ركلة جزاء الاتحاد ❌#الاتحاد_الفيحاء#كأس_السوبر_السعودي 🇸🇦🏆pic.twitter.com/imlL9EOdJm
— سبورت 24 (@sporty_24) January 29, 2023
🎥 هدف الاتحاد الثاني برأسية حمدالله ⚽️
( الاتحاد 2 – 0 الفيحاء )#الاتحاد_الفيحاء#كأس_السوبر_السعودي 🇸🇦🏆pic.twitter.com/cRMWdIoG5L
— سبورت 24 (@sporty_24) January 29, 2023