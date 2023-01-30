نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > حمدالله لجماهير الاتحاد: أحلام سعيدة
30/01/2023   7:10 ص

حمدالله لجماهير الاتحاد: أحلام سعيدة

+ = -
664

وجه المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله رسالة إلى جماهير الاتحاد بعد التتويج بكأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد.

وسجل هدفي الاتحاد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 3 و48 من عمر المباراة ليقود فريقه إلى منصة التتويج.

ونشر عبدالرزاق حمدالله صورة له على منصة التتويج مع جائزة أفضل لاعب في المباراة، معلقًا: “هلا والله، أحلام سعيدة”. وفق “أخبار 24”.

وأصبح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدّاف التاريخي لكأس السوبر السعودي برصيد 5 أهداف.

حمدالله لجماهير الاتحاد: أحلام سعيدة

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885248089.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.