حمدالله لجماهير الاتحاد: أحلام سعيدة

وجه المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله رسالة إلى جماهير الاتحاد بعد التتويج بكأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد.
وسجل هدفي الاتحاد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 3 و48 من عمر المباراة ليقود فريقه إلى منصة التتويج.
ونشر عبدالرزاق حمدالله صورة له على منصة التتويج مع جائزة أفضل لاعب في المباراة، معلقًا: “هلا والله، أحلام سعيدة”. وفق “أخبار 24”.
وأصبح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدّاف التاريخي لكأس السوبر السعودي برصيد 5 أهداف.
هلا والله، احلام سعيدة 😁 pic.twitter.com/HuvbOb8Ja3
— abderrazak Hamdallah (@Hamedallah_9) January 29, 2023