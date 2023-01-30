حمدالله: مستمر مع الاتحاد.. ولم أر مثل جمهوره

أعرب محترف الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله عن سعادته بالتتويج بأول ألقابه مع فريق الاتحاد بعد حصد لقب السوبر.
وقاد عبدالرزاق حمدالله فريقه الاتحاد للفوز بكأس السوبر السعودي بعد فوزه على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم.
وسجل هدفي الاتحاد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 3 و48 من عمر المباراة، وتألق على مدار فترات المباراة.
وقال حمدالله في تصريحات تلفزيونية لـ SSC :”أنا أعمل على المستقبل ولا أنظر إلى الماضي لأن الماضي يبقي في الماضي”، لافتًا إلى أنه سيهدي الجوائز التي حصدها اليوم الأولى لوالدته والثانية لوالدي.
وحصد حمدالله جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي أمام الفيحاء، وأصبح الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 5 أهداف.
وقال حمدالله إن الفريق فقد خلال المواسم القليلة الماضية بعض الألقاب التي كان قريبًا من التتويج بها، لكن التتويج اليوم هو بداية العودة إلى طريق البطولات.
وأضاف النجم المغربي أنه خاض المباراة بكل تركيز من أجل حسم الأمور مبكرًا وتحقيق اللقب، لافتًا إلى الاتحاد سيقاتل على اللقبين المتبقيين لهذا الموسم من أجل التتويج بهما.
وعن مستقبله مع الاتحاد قال حمدالله إنه سعيد للغاية بالتواجد في الاتحاد خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه من الجماهير والإدارة وزملائه اللاعبين، مشيرًا إلى أن رغبته ستكون الاستمرار مع الفريق. وفق “أخبار 24”.
ووجه المحترف المغربي رسالة إلى جماهير الاتحاد قائلا: “أشكر الجمهور الرائع، أول مرة أرى جمهور بهذه القوة في ملعب خارج أرضهم”، موجهًا التحية أيضًا للاعبين على المجهود الذى بذلوه في أرض الميدان.
يشار إلى أن عبدالرزاق حمدالله أصبح أول لاعب أجنبي في التاريخ يحقق لقب السوبر السعودي 3 مرات.