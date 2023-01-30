أحمد شراحيلي: جماهير الاتحاد صبرت كثيرًا.. والسوبر هدية لهم

أهدى لاعب الاتحاد أحمد شراحيلي، لقب كأس السوبر السعودي لجماهير الفريق، التي تستحق هذا اللقب بعدما صبرت كثيرًا على الفريق.
وقال شراحيلي بعد التتويج بلقب السوبر على حساب الفيحاء، بثنائية دون رد: إنه واللاعبين تعاهدوا قبل المباراة على إسعاد الجماهير وتقديم لقب السوبر هدية لهم، واعدًا الجماهير ببذل كل الجهد من أجل التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين والدوري.
ووجّه شراحيلي الشكر لزملائه على الدعم الكبير الذي يتلقاه منهم والذي ساهم في تطور مستواه، معربًا عن أمله في أن يواصل تقديم كل ما يسعد الجماهير.
سجل هدفَيْ الاتحاد النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، الأول جاء مبكرا في الدقيقة 3، مستغلاً تمريرة خلف دفاع الفيحاء، ليترجمها لهدف داخل الشباك، والهدف الثاني جاء في الدقيقة 48، بعدما استغل كرة عرضية من زميله كورنادو ليحولها برأسية متقنة في المرمى بعد خروح حارس الفيحاء بشكل خاطئ. وفق “أخبار 24”.
وجاء تتويج فريق الاتحاد بلقب السوبر السعودي، لينهي ما يقرب من 5 أعوام صام فيها الفريق عن البطولات، حيث يعود آخِر تتويج للاتحاد ليوم 12 مايو 2018 عندما تُوج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين وذلك على حساب الفيصلي بنتيجة 3-1.