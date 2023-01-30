أحمد حجازي: السوبر بداية عودة الاتحاد لمنصات التتويج

أكد مدافع فريق الاتحاد، المحترف المصري أحمد حجازي، أن لقب كأس السوبر السعودي هو بداية عودة الفريق لمنصات التتويج.
وقال حجازي في تصريحات عقب نهائي كأس السوبر السعودي، الذي تُوج به الاتحاد على حساب الفيحاء: إن العامين الماضيين كان الفريق في مرحلة بناء على كافة الأصعدة، لكن اللاعبين تعاهدوا في هذا الموسم على عدم هدم ما بنيناه والبدء في حصاد عمل السنوات الماضية.
وأضاف حجازي أن جمهور الاتحاد له دور كبير للغاية فيما حققه وسيحققه الفريق مستقبلًا من بطولات، حيث إن مؤازرته الدائمة للفريق حتى في خارج ملعبه أو حتى خارج المملكة تُشعر اللاعبين أنهم يلعبون في جدة. وفق “أخبار 24”.
وعن الانتقادات الموجهه للمدرب البرتغالي نونو سانتو في الفترة الأخيرة، كشف حجازي أنه لا يعلم شيئًا عن تلك الانتقادات، لكنه يدرك جيدًا أن اللاعبين يشعرون براحة كبيرة والدليل تحقيق لقب السوبر.