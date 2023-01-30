بالفيديو.. قصة خبيرة بالذكاء الاصطناعي استغلت شغف الطفولة لدخول قائمة الأفضل عربياً

دفع شغف الطفولة رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي والمعلومات الحيوية الدكتورة لمياء العمير في دخول مجال الحوسبة البيولوجية، لتصبح بعد ذلك ضمن قائمة أفضل 30 خبيراً عربياً في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الدكتورة لمياء العمير خلال مشاركتها في قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، أن قصتها مع هذا المجال بدأت من حبها لزيارة المستشفيات إلى جانب تعلقها بمجال الحاسب الآلي ورغبتها في تعليم أولادها كل شيء.
ولفتت إلى أنها تخرجت في علوم الحاسب وعملت بالمجال الذي تحبه وهو القطاع الطبي ومن ثم حصلت على دكتوراه في الحوسبة البيولوجية والذكاء الاصطناعي، وعملت بهيئة التدريس بجامعة جورج ماسون في ولاية فرجينيا الأمريكية. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن تخرجت في علوم الحاسب وعملت بالمجال الذي تحبه وهو القطاع الطبي ومن ثم حصلت على دكتوراه في الحوسبة البيولوجية والذكاء الاصطناعي، وعملت بهيئة التدريس بجامعة جورج ماسون ولاية فرجينيا الأمريكية.
مارست علوم الحاسب وشغفها مجال الطب، فكانت النتيجة تميزها في مجال الحوسبة البيولوجية، الدكتورة لمياء العمير في #قمة_الرياض_العالمية_للتقنية_الحيوية_الطبية التي جمعت رواد المجال حول العالم. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/dNsAUbibrV
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) January 29, 2023