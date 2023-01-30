طقس اليوم.. غبار وأتربة بالرياض ومكة والمدينة وأمطار رعدية بالمناطق الشمالية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي لشبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.
وأضاف أن الرياح النشطة سيمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل، كما تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية.
ولفت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (33 درجة بمكة المكرمة، و28 درجة بالمدينة المنورة، و24 درجة بالرياض والدمام، و32 درجة بجدة، و20 درجة في أبها).