أمير القصيم يوجه بجذب المستثمرين لإنتاج وتسويق الفقع بالمنطقة

وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة بجذب المستثمرين لإنتاج وتسويق الفقع، وذلك خلال زيارته مهرجان الفقع في مركز شري.
وأكد أمير المنطقة أهمية دور المستثمرين للاستثمار في الصناعات التحويلية لتخزين الكمأة والترفل المشهور عالمياً بمركز شري والاهتمام بهذا المنتج الطبيعي في تلك المنطقة.
وأشاد بالتفاعل الكبير من المستثمرين في مزارع الفقع الذي أسهم في زيادة نشاط مهرجان الفقع في مركز شري، وعدّ المهرجانات الزراعية أو الغذائية نافذة تسويقية لكل منتج، لتشجيع القائمين على تلك المهرجانات التي توجد فرص عمل وتُحدِث نشاطاً اقتصاديا في كل محافظة من محافظات المنطقة.
ودعا رجال الأعمال والمزارعين إلى الاستثمار في السياحة الريفية وتفعيل مثل هذه المهرجانات لإيجاد وجهات سياحية للمنطقة لإنجاح برنامج التوازن التنموي الذي تقوم عليه إمارة المنطقة.
سمو #أمير_القصيم يزور #مهرجان_الفقع ويطلع على انتاج مزارع الفقع ويلتقي أهالي مركز شري .. pic.twitter.com/HS6n8qCskF
— إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) January 29, 2023
وفق “أخبار 24”.