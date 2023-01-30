نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أمير القصيم يوجه بجذب المستثمرين لإنتاج وتسويق الفقع بالمنطقة
30/01/2023   1:33 م

أمير القصيم يوجه بجذب المستثمرين لإنتاج وتسويق الفقع بالمنطقة

+ = -
768

وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة بجذب المستثمرين لإنتاج وتسويق الفقع، وذلك خلال زيارته مهرجان الفقع في مركز شري.

وأكد أمير المنطقة أهمية دور المستثمرين للاستثمار في الصناعات التحويلية لتخزين الكمأة والترفل المشهور عالمياً بمركز شري والاهتمام بهذا المنتج الطبيعي في تلك المنطقة.

وأشاد بالتفاعل الكبير من المستثمرين في مزارع الفقع الذي أسهم في زيادة نشاط مهرجان الفقع في مركز شري، وعدّ المهرجانات الزراعية أو الغذائية نافذة تسويقية لكل منتج، لتشجيع القائمين على تلك المهرجانات التي توجد فرص عمل وتُحدِث نشاطاً اقتصاديا في كل محافظة من محافظات المنطقة.

ودعا رجال الأعمال والمزارعين إلى الاستثمار في السياحة الريفية وتفعيل مثل هذه المهرجانات لإيجاد وجهات سياحية للمنطقة لإنجاح برنامج التوازن التنموي الذي تقوم عليه إمارة المنطقة.

أمير القصيم يوجه بجذب المستثمرين لإنتاج وتسويق الفقع بالمنطقة أمير القصيم يوجه بجذب المستثمرين لإنتاج وتسويق الفقع بالمنطقة أمير القصيم يوجه بجذب المستثمرين لإنتاج وتسويق الفقع بالمنطقة أمير القصيم يوجه بجذب المستثمرين لإنتاج وتسويق الفقع بالمنطقة

وفق “أخبار 24”.

أمير القصيم يوجه بجذب المستثمرين لإنتاج وتسويق الفقع بالمنطقة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885248129.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.