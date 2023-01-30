أعلن ديوان المظالم، توالي انخفاض متوسط مُدد الفصل في الدعاوى في المحاكم التابعة له بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح تقرير نشره مركز دعم القرار انخفاض نسبة مُدد التقاضي في العامين المنصرمين بنسبة 41% في محاكم الاستئناف و 50.5% في المحاكم الإدارية، حيث فصّل التقرير متوسط مدد الفصل لكل محكمة على حدة وكل مرحلة من مراحل التقاضي خلال الثلاثة أعوام المنصرمة.
وأشار التقرير إلى أن متوسط مدة الفصل في دعاوى محاكم الاستئناف الإدارية قد بلغ 94 يومًا في العام المنصرم عقِب أن كان 158 يومًا في عام 2020م، فيما بلغ المتوسط للمحاكم الإدارية 98 يومًا للعام المنصرم عقِب أن كان 198 يومًا في عام 2020م.
وفق”أخبار 24″.