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جديد المحليات > “تقويم التعليم” تعلن حصول 6 مؤسسات تدريبية على الاعتماد المؤسسي
30/01/2023   1:47 م

“تقويم التعليم” تعلن حصول 6 مؤسسات تدريبية على الاعتماد المؤسسي

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار”، حصول 4 كليات وأكاديميتين على الاعتماد المؤسسي الكامل.

وأوضحت الهيئة أن الجهات الحاصلة على الاعتماد المؤسسي الكامل والمشروط هي: الكلية التقنية للبنين ببريدة، والكلية التقنية للبنات بالباحة، والكلية التقنية للبنين بالقويعية، والأكاديمية الوطنية البحرية بالجبيل، الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط، وأكاديمية الحوار الوطني بالرياض، وذلك اعتبارًا من شهر يناير 2023م إلى شهر ديسمبر 2025م.

وتمنح الهيئة الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة وذلك لفترة زمنية محددة، وتتابع الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع المنشآت التدريبية؛ للمساهمة في رفع جودتها وكفاءتها لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، كما يعدُ مركز “مسار” أحد المراكز التابعة للهيئة، ويهدف إلى المساهمة في رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع.

تقويم التعليم

وفق “أخبار 24”.

“تقويم التعليم” تعلن حصول 6 مؤسسات تدريبية على الاعتماد المؤسسي

جديد المحليات
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