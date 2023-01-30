أرامكو تطلق “أرامكو ديجيتال” وتنوي استثمار 1.9 مليار دولار في القطاع الرقمي

كشف رئيس شركة أرامكو، أمين الناصر، عن إطلاق شركة أرامكو ديجيتال، مؤكدا أن الشركة تنوي استثمار 1.9 مليار دولار في القطاع الرقمي خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف أن “أرامكو ديجيتال” تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف، تتمثل في: تعزيز مكانتنا الريادية في صناعة الطاقة والذكاء الاصطناعي؛ ودفع الابتكار الرقمي عبر صناعة سعودية أوسع؛ وتنمية الاقتصاد الرقمي السعودي من خلال شبكة من الشراكات والمشاريع والمشاريع المشتركة.
وأكد الناصر، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض “اكتفاء”، أن الظروف الحالية ممتازة ومواتية لإحداث نقلة نوعية جديدة في توطين سلاسل الإمداد في المملكة.
وقال: نأخذ شعار “صنع في السعودية” هذه السنة إلى أبعاد استراتيجية جديدة، مضيفا أن الذين ينشئون مقراتهم الإقليمية ومراكز البحث والتطوير في المملكة حتما سيشهدون فوائد كبيرة. وفق “أخبار 24”.