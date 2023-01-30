وزير الطاقة: لدينا مشاريع قيد التطوير حالياً.. ونعمل على زيادة إنتاجنا من الغاز والنفط

قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم (الإثنين)، إن هناك العديد من المشاريع قيد التطوير حالياً.
وكشف، خلال كلمته في معرض اكتفاء 2023، عن عزم المملكة زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط بشكل كبي، وزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 60% تقريباً، مضيفا أنه جار العمل على إضافة 4 آلاف كيلومتر من خطوط الغاز.
ولفت إلى أن استثمارات المملكة للاعتماد على الطاقة النظيفة ستزيد بحلول عام 2030 على تريليون ريال، بجانب توسيع وتحديث شبكة نقل وتوزيع الطاقة بإضافة 66 ألف كيلومتر من خطوط النقل الجديدة، و290 ألف كيلومتر من شبكة التوزيع، مؤكدا أن المملكة لن تبني أي توليد للطاقة دون امتصاص الكربون معها.
#Saudi Minister of Energy HRH Prince Abdulaziz bin Salman at #iktva2023: “we are no longer going to build any future power generation without carbon capture with it”.#EKHNews_EN pic.twitter.com/G5AGjlib8l
— AlEkhbariya News (@EKHNews_EN) January 30, 2023
وفق “أخبار 24”.