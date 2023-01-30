“ساما” يستضيف مؤتمرا للبنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يستضيف البنك المركزي السعودي “ساما”، غداً (الثلاثاء)، في الرياض المؤتمر السنوي الثاني للبنوك المركزية عن اقتصاديات التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتمحور المؤتمر، الذي ستمتد أعماله لبعد غد (الأربعاء)، حول “ديناميكيات التضخم خلال حالات عدم اليقين؛ والسير نحو تعافٍ مستقر ومستدام”، كما سيستعرض المؤتمر أهم الأبحاث الاقتصادية المعدة حديثًا، وأهم السياسات الاقتصادية المنبثقة منها، والتي تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.
يذكر أن المؤتمر سيشارك فيه نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأستاذ فريد بلحاج، وخبراء من البنك الدولي، ونخبة من الباحثين الاقتصاديين من مختلف البنوك المركزية، والجامعات ومراكز الأبحاث الدولية والمحلية. وفق “أخبار 24”.