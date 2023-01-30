“نيوم” الراعي الرسمي لمحترف القولف عثمان الملا

أعلنت “نيوم”، اليوم (الإثنين)، توقيع عقد لرعاية لاعب القولف السعودي المحترف عثمان الملا، وذلك في إطار اهتمام الشركة بدعم الرياضيين المحترفين من المملكة ومختلف أنحاء العالم.
وأوضحت “نيوم” أن عقد رعاية المحترف عثمان الملا، يأتي تقديرًا من جانبها للمستوى المتميز الذي يقدمه في رياضة القولف، وحرصًا على توفير الدعم له بصفته الممثل الوحيد من المملكة في دورة ألعاب القولف الآسيوية المقبلة التي ستقام في ملاعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، خلال الفترة من 2-5 فبراير.
من جانبه، أعربت رئيسة قطاع الرياضة في “نيوم” جان باترسون، عن اعتزازها بانضمام اللاعب الملا إلى عائلة نيوم انسجامًا مع دورها في استقطاب أبرز الرياضيين، مشيرة إلى أن هذا الدعم يهدف إلى الإسهام في رسم مستقبل قطاع هذا النوع من الرياضات في المملكة.
بدوره، شكر اللاعب عثمان الملا، “نيوم” على توفير الدعم والرعاية له، مؤكدًا أن هذا الدعم سيسهم في تسليط الضوء على رياضة القولف والتوسع النوعي في هذا النوع من الرياضات. وفق “أخبار 24”.