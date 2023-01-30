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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والحالات الحرجة وانخفاض الوفيات
30/01/2023   3:27 م

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والحالات الحرجة وانخفاض الوفيات

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أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، ارتفاع الإصابات الجديدة والحالات الحرجة ومعدل التعافي، وانخفاض الوفيات المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 55 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 22 حالة عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 827916 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن الأمس، إذ سجلت 33 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815481 حالة.

وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع معدل الحالات الحرجة، بتسجيل دخول 5 حالات إلى غرف العناية المركزة، ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 25 حالة.

وقالت إنه تم تسجيل انخفاض في الوفـيات بتسجيل حالة وفـاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفـيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9571 حالة وفـاة. وفق “أخبار 24”.

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الإصابات الجديدة والحالات الحرجة وانخفاض الوفيات

جديد المحليات
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