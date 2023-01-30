نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مختص: أسعار تأمين السيارات مبالغ فيها وتحتاج لإعادة تقييم ومراجعة
30/01/2023   9:15 م

مختص: أسعار تأمين السيارات مبالغ فيها وتحتاج لإعادة تقييم ومراجعة

+ = -
573

اعتبر المتخصص بهندسة النقل والمرور والسلامة المرورية، فايز العمري، أن أسعار تأمين السيارات مبالغ فيها وتحتاج إلى إعادة تقييم ومراجعة من الجهات المعنية بحيث تتناسب مع طبيعة الحوادث ونسبها الفعلية.

وأكد العمري في تصريح لـ”أخبار 24″، أن سبب زيادة الحوادث يعود إلى زيادة أعداد السيارات وارتفاع الحركة المرورية على الطرق، لافتاً إلى أن إحصاءات الحوادث المرورية للعام 2022 تشير إلى تحسن مستويات السلامة المرورية على شبكات الطرق، وتحديدا فيما يتعلق بمستويات الحوادث الجسيمة، ونسبة الوفيات والإصابات البليغة.

ونوه إلى أن هناك علاقة طردية بين حجم الحركة المرورية والحوادث، بمعنى أنه كلما زادت أعداد السيارات على الطرق زادت نسبة الحوادث، مبيناً أن هناك نسبة كبيرة من قائدات المركبات يشاركن حرم الطريق.

وأعلنت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية في وقت سابق عن نتائج مؤشرات السلامة المرورية لعام 2022، والتي أظهرت انخفاضاً في أعداد المتوفين نتيجة الحوادث المرورية بنسبة 2.1%، وأعداد المصابين بنسبة 2.7%، والحوادث الجسيمة بـ 6.8%، فيما شهدت حوادث التلفيات ارتفاعا بنسبة 28%.

مختص: أسعار تأمين السيارات مبالغ فيها وتحتاج لإعادة تقييم ومراجعة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885248195.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.