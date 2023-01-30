وظائف جديدة يُسمح بتمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم سن التقاعد

صدرت موافقة مجلس الوزراء على إضافة فئات وظيفية جديدة يُسمح بتمديد خدمات شاغليها بعد بلوغهم سن التقاعد.
وشملت الوظائف وكيل الوزارة، ووكيل الوزارة المساعد، شاغلي المرتبة 14 بشرط أن تكون الوظائف هيكلية معتمدة في الهيكل التنظيمي الجهة الحكومية.
وتضمنت المستشار والمهندس شاغلي المرتبة 14 بشرط أن يكونا مرتبطين بالنشاط الأساسي للجهة، وأخصائي مراسم، من شاغلي المرتبة 11، وفني مراسم وفني علوم جنائية، ومنفذ عقوبات شرعية.
ومن ضمن الفئات الوظائف الصحية عدا وظيفة طبيب استشاري، على أن يكون تحديدها بالاتفاق بين وزيري الموارد البشرية والتنمية والاجتماعي، والصحة، مع إحاطة المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية بنتائج الاتفاق. وفق “أخبار 24”.
وكان مجلس الوزراء وافق في عام 2020 على السماح بتمديد خدمات، وزير مفوض، ومفوض الإفتاء، وأمناء المناطق ووكلائهم، والمحافظين ووكلائهم، ورؤساء المراكز، ورؤساء الدوريات، ومنفذي القصاص ورؤسائهم، والخويا ورؤسائهم.