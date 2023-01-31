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جديد المحليات > وزير الطاقة للشركات العالمية: انقلوا مقراتكم إلى الظهران وليس مكاتبكم فقط
31/01/2023   2:03 م

وزير الطاقة للشركات العالمية: انقلوا مقراتكم إلى الظهران وليس مكاتبكم فقط

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن ما تطمح إليه الوزارة هو ألا تكتفي الشركات العالمية بنقل مكاتبها الإقليمية فحسب، بل أن تنقل مقراتها العالمية إلى الظهران.

وأوضح خلال منتدى ومعرض اكتفاء 2023، أن برامج توطين الطاقة مكنت الكثير من الشركاء الدوليين من التعاون في تدشين أكثر من 200 مصنع.

وشجع وزير الطاقة خلال حديثه الشركات العالمية على ألا تكتفي بنقل مكاتبها الإقليمية فقط، بل أن تنقل مقراتها العالمية أيضا إلى الظهران.

وفق “أخبار 24”.

وزير الطاقة للشركات العالمية: انقلوا مقراتكم إلى الظهران وليس مكاتبكم فقط

جديد المحليات
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