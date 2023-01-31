“النقل” توقع اتفاقية لدعم وتوطين مهن قائدي مركبات النقل الثقيل

أعلنت الهيئة العامة للنقل، توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات القابضة لدعم مبادرة توطين مهن “قائدي مركبات النقل الثقيل”، وذلك بمقرها الرئيسي في الرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود التوطين للفرص الوظيفية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتمكين المواطنين من العمل في مهن القطاع اللوجستي.
وتسهم الاتفاقية في خفض معدلات البطالة، وتطوير الكوادر الوطنية، ورفع مستوى مهارات العاملين؛ بما يضمن تطوير الخدمات اللوجستية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. وفق “أخبار 24”.
وتتمثل آلية الدعم المقدم للمستفيدين من المبادرة في دعم تكاليف تدريب القيادة والفحص الطبي، ودعم إصدار رخص القيادة، كما سيتم تقديم دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية.