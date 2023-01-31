نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “النقل” توقع اتفاقية لدعم وتوطين مهن قائدي مركبات النقل الثقيل
31/01/2023   2:02 م

“النقل” توقع اتفاقية لدعم وتوطين مهن قائدي مركبات النقل الثقيل

+ = -
612

أعلنت الهيئة العامة للنقل، توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات القابضة لدعم مبادرة توطين مهن “قائدي مركبات النقل الثقيل”، وذلك بمقرها الرئيسي في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود التوطين للفرص الوظيفية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتمكين المواطنين من العمل في مهن القطاع اللوجستي.

وتسهم الاتفاقية في خفض معدلات البطالة، وتطوير الكوادر الوطنية، ورفع مستوى مهارات العاملين؛ بما يضمن تطوير الخدمات اللوجستية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. وفق “أخبار 24”.

وتتمثل آلية الدعم المقدم للمستفيدين من المبادرة في دعم تكاليف تدريب القيادة والفحص الطبي، ودعم إصدار رخص القيادة، كما سيتم تقديم دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية.

صورة

“النقل” توقع اتفاقية لدعم وتوطين مهن قائدي مركبات النقل الثقيل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885248282.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.