“الإحصاء”: نمو صادرات المنتجات البحرية بنسبة 18.3% في 2021

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء نمو إجمالي الصادرات من المنتجات البحرية بنسبة 18.3% بما يعادل أكثر من 35 ألف طن متري لعام 2021 مقارنة بعام 2020.
وأضافت الهيئة أن كمية المعاد تصديره في الفترة ذاتها بلغت 10 ألف طن متري مقارنة بعام 2020، وبنسبة نمو بلغت 49.1%، فيما بلغ إجمالي الواردات من المنتجات البحرية أكثر من 236 ألف طن متري في عام 2021، بانخفاض بلغ 11.2% مقارنة بعام 2020.
ولفتت إلى أن عام 2021 مقارنة بعام 2020 شهد انخفاض إجمالي المصيد من المصائد البحرية في المملكة بنسبة 2% ليتخطى 63 ألف طن متري، وبلغت نسبة المصيد من الخليج العربي 66.1%، ومن البحر الأحمر نسبة 33.9%، كما استحوذ المصيد التقليدي على 91.4% من إجمالي المصيد بالمملكة.
وأشارت إلى أن عدد القوى العاملة في الصيد البحري بلغ أكثر من 30 ألف شخص في 2021، وكانت نسبة الصيادين منهم 29.1% ، بينما شكل عمال الصيد 70.9% من إجمالي القوى العاملة، كما بلغت نسبة السعوديين من عمال الصيد 17.4% فيما شكل غير السعوديين نسبة 82.6% .
وأبانت أن عدد مراكب صيد الأسماك في المملكة في الفترة ذاتها بلغ أكثر من 10 آلاف مركب خلال 2021، واستحوذت المراكب التقليدية على النسبة الأعلى من مراكب الصيد بما يقارب 99% من إجمالي المراكب، كما شكلت مراكب ساحل البحر الأحمر ما نسبته 80.2% من إجمالي المراكب في سواحل المملكة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأن الروبيان شكل النسبة الأعلى من المصيد في المصائد البحرية التقليدية في الخليج العربي بنسبة بلغت 16.8% ، وبكمية بلغت من 7 آلاف طن متري خلال عام 2021 بزيادة بلغت 7.5% عن عام 2020، كما شكل المصيد من سمك الشعور 13.2% من إجمالي المصيد التقليدي في الخليج العربي وبكمية بلغت أكثر من 5 آلاف طن متري.