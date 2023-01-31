“الصناعة” تعلن فرصاً استثمارية لـ12 رخصة لمحاجر مواد البناء

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بدء مرحلة التقديم على فرص استثمارية لـ12 رخصة لمحاجر مواد البناء، للمنافسة في مجمع كسارات محافظة جدة الجديد بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت أن إعلان المنافسة وإيضاح شروط ومتطلبات ونتائج التأهيل وأسماء الفائزين سيكون عبر “منصة تعدين”، لافتة إلى أنها ستعمل على تأهيل نتائج المتنافسين بناءً على متطلبات وشروط المنافسة المعلنة.
وأبانت أنه يشترط على المتقدم إرفاق المستندات والمتطلبات لمعايير وشروط التأهيل عبر “منصة تعدين” بحسب المعلن، مؤكدة أن موعد تلقي الطلبات سيكون خلال الفترة من 30 يناير حتى 16 فبراير 2023. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن الرخص المطروحة للمنافسة تشمل: 5 رخص خام البحص، و7 رخص مواد ردميات، مبينة أنها تهدف من خلال الإعلان إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة؛ للحصول على رخص محاجر مواد البناء، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات التعدينية.