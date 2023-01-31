“الكأس نادتني”.. ميسي يسترجع ذكرياته مع مونديال قطر 2022

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن كواليس تتويجه مع منتخب بلاده بمونديال قطر 2022 للمرة الثالثة في تاريخه.
وقال ميسي في تصريحات مع إذاعة أوربانا الأرجنتينية: “كأس العالم نادتني، قالت لي تعال وخذني، لأنه الآن بإمكانك أن تلمسني.. رأيتها تلمع في هذا الاستاد الرائع (لوسيل) ولم أتردد عندما قررت تقبيلها”.
واعترف ليونيل أنه كان يتمنى أن يتسلم الكأس من مواطنه الراحل الأسطورة دييغو مارادونا، لكن الأخير توفي في عام 2020 من دون أن يتمكن من رؤية الأرجنتين تحقق لقبها الثالث في تاريخها والأول منذ الأخير بقيادته في 1986. وفق “أخبار 24”.
وقال ننجم باريس سان جيرمان الفرنسي: “كنت سأكون سعيدًا لو سلّمني دييغو الكأس، حتى يتمكن على الأقل من رؤية الأرجنتين تتوج باللقب. لقد أحب المنتخب كثيرًا. من فوق، منحني القوة، مثل الكثير من الناس الذين يحبونني”.
وتابع أسطورة القدم حديثه :”فزت بكأس العالم بعد العديد من المعاناة في مباريات نهائية خسرناها”، مضيفًا: “حسنًا، لم يبق شيء، فزت بكل شيء مع المنتخب وبرشلونة وعلى الصعيد الفردي”.