عبدالرزاق حمدالله مع الاتحاد.. أول الغيث “كأس سوبر”

في يوم 25 ديسمبر 2021، أعلنت إدارة الاتحاد التعاقد مع النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في صفقة أثارت جدلأ واسعًا على كل الأصعدة سواء الجماهيرية أو الرسمية بسبب الأوضاع القانونية.
ومنذ التعاقد مع الهداف المغربي، وتدور التساؤلات بشأن مدى نجاح الصفقة، وهل حققت بالفعل المردود المطلوب منها إلا أن كثيرًا من تلك الشكوك زالت ليلة الأحد، بعدما قاد حمدالله الاتحاد للفوز بكأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء، وسجل هدفي فريقه في تلك الليلة السعيدة لجماهير الاتحاد.
إنجاز غائب منذ سنوات
وقاد حمدالله وزملاؤه في الفريق، الاتحاد للتتويج بطلًا لكأس السوبر السعودي، لينهي ما يقرب من 5 أعوام صام فيها الفريق عن البطولات.
ويعود آخِر تتويج للاتحاد ليوم 12 مايو 2018 عندما توج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين وذلك على حساب الفيصلي بنتيجة 3-1.
كأس السوبر السعودي كانت فألاً حسنًا للهداف المغربي بعدما فعل كل شيء تقريبًا مطلوب منه، سواء حصد لقب أفضل لاعب في المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، إضافة إلى أنه أصبح الهداف التاريخي لكأس السوبر السعودي برصيد 5 أهداف.
كما أصبح عبدالرزاق حمدالله هو أول لاعب أجنبي في التاريخ يحقق لقب السوبر السعودي 3 مرات.
أكثر لاعب تسجيلا
وبشكل عام فإن الإحصائيات تشير إلى أهمية وجود عبدالرزاق حمدالله في صفوف الاتحاد منذ يومه الأول، لأنه لا يوجد لاعب سجل بمختلف البطولات أكثر منه، منذ تاريخ انضمامه إلي الفريق في نهاية ديسمبر في عام 2021.
وشارك النجم المغربي مع الاتحاد في 31 مباراة في مختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 26 هدفًا، كما صنع هدفًا آخر.
رسائل إلى الجمهور
بعد المباراة، وجه حمدالله رسائل عدة إلى جمهور الاتحاد، قائلا: “أنا أعمل على المستقبل ولا أنظر إلى الماضي لأن الماضي يبقى في الماضي”، معربًا عن سعادته بالتتويج بأول ألقابه مع فريق الاتحاد بعد حصد لقب السوبر.
وقال حمدالله إن الفريق فقد خلال المواسم القليلة الماضية بعض الألقاب التي كان قريبًا من التتويج بها، لكن التتويج هو بداية العودة إلى طريق البطولات.
وأضاف النجم المغربي أنه خاض المباراة بكل تركيز من أجل حسم الأمور مبكرًا وتحقيق اللقب، لافتًا إلى الاتحاد سيقاتل على اللقبين المتبقيين لهذا الموسم من أجل التتويج بهما.
وعن مستقبله مع الاتحاد قال حمدالله إنه سعيد للغاية بالتواجد في الاتحاد خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه من الجماهير والإدارة وزملائه اللاعبين، مشيرًا إلى أن رغبته ستكون الاستمرار مع الفريق.
واختتم المحترف المغربي حديثه، قائلا: “أشكر الجمهور الرائع، أول مرة أرى جمهورًا بهذه القوة في ملعب خارج أرضهم”، موجهًا التحية أيضًا لزملائه على المجهود الذى بذلوه في أرض الميدان.
هل يجدد حمدالله تعاقده؟
بالتأكيد بعد تألق حمدالله في المباريات الأخيرة بات السؤال المطروح بين جماهير الاتحاد عن موقفه بخصوص التجديد مع الفريق من عدمه، وهنا طمأن رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي الجماهير بشأن مستقبل المحترف المغربي مع النادي. وفق “أخبار 24”.
وقال رئيس نادي الاتحاد في تصريحات لـ”SSC”: “حمدالله ابن من أبناء الاتحاد وله كل الاحترام والتقدير”، مضيفًا: “سأقول شيء لأول مرة.. حمدالله أحضر لي عقد فاضي وقالى وقع وحط الرقم اللى تبيه”.
وتابع حديثه قائلاً: “دائمًا ما أقول إن اللاعب الذى يشتري الاتحاد.. فإن الاتحاد يشتريه ويقدره أيضًا”، مؤكدًا أن اللاعب سيبقى مع الفريقه لأنه سعيد كما أكد له بشكل شخصي.