الإدارة الفنية تستعرض التوجه الفني للاتحاد السعودي بحضور مدربي الفئات السنية بالأندية

عقدت الإدارة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، ورشة عمل لمدربي الفئات السنية بالأندية، بحضور المدير الفني ناصر لارغيت، ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، والمدير الإداري للمنتخبات محمد الحميد.
وشهدت الورشة استعراض التوجه الفني للإدارة الفنية بالاتحاد، والاستراتيجية الخاصة بالمنتخبات الوطنية، كما تم عرض روزنامة مشاركات المنتخبات السنية، بالإضافة إلى الاطلاع على نظام المسابقات السنية الجديد للمواسم المقبلة، فيما تمت على هامش الورشة مناقشة آراء ومقترحات الأندية.
من جانبه أكد المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت أن ورشة عمل مدربي الفئات السنية للأندية تأتي ضمن جهود الاتحاد لتطوير عمل المدربين وصقل خبراتهم بما يساهم في تطوير أداء اللاعبين الأمر الذي يخدم منتخبات الفئات السنية لمواصلة تحقيق مزيد من الإنجازات التي سجلتها المنتخبات في الفترة الماضية. وفق “أخبار 24”.