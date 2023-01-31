بالفيديو.. رئيس الاتحاد يكشف آخر تطورات تجديد عقد حمدالله

كشف رئيس الاتحاد، أنمار الحائلي، عن آخر التطورات بشأن تجديد عقد نجم الفريق المغربي عبدالرزاق حمدالله في ظل تألقه مع الفريق مؤخرًا.
وقال الحائلي في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “حمدالله جاء لى، وقال إنه لا مشكلة لديه في الأمور المالية وسيجدد معنا، عقد اللاعب الحالي سواء كان أعلى أو أقل فذلك أمر داخلي”.
وأضاف رئيس الاتحاد: “حمدالله قالي إني مرتاح معكم وكذلك مع المجموعة، والأمور جيدة بالنسبة له في نادي الاتحاد ولا يوجد أى مشاكل مالية أو أشياء من هذا القبيل”.
وأشار الحائلي إلى أنه خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة، ستكون الإدارة في إطار تسجيل عقد حمدالله مع الاتحاد.
وتعليقًا على أن عقد حمدالله الحالي مع الاتحاد أكبر من تعاقده مع ناديه السابق النصر أم لا؟، قال الحائلي: “أنا لا يمكنني تقييم لاعبي الاتحاد بالمال، وكلهم لهم تقدير كبير، وبالنسبة لتفاصيل العقود فهي أمور داخلية لا يمكنني الحديثه عنها”.
وتابع حديثه، قائلاً: “جميع اللاعبين داخل الاتحاد لا يفكرون في الأمور المالية، بل يفكرون في الملعب فقط، وكيف يسعدون جماهيرهم لأنه يكون ترابطاً بين الجميع”. وفق “أخبار 24”.
وأكد رئيس الاتحاد أن اللاعبين لم يبالغوا في الاحتفال بالتتويج بلقب بكأس السوبر رغم أهميته لأنهم يشعرون بالمسؤولية ويعلمون أن هناك بطولات مقبلة يجب التركيز عليها لتحقيق الانتصارات.
أنمار الحائلي – رئيس #الاتحاد: #حمدالله قال لي ان لا مشكلة لديه في الأمور المالية وسيجدد معنا، عقد اللاعب الحالي سواء كان أعلى أو أقل فذلك أمر داخلي .#الاتحاد_الفيحاء #أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 30, 2023