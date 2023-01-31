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رياضة > أنمار الحائلي عن منتقدي تدخل الشمراني ضد رونالدو: هذه كرة قدم وليست لعبة تنس
31/01/2023   2:01 م

أنمار الحائلي عن منتقدي تدخل الشمراني ضد رونالدو: هذه كرة قدم وليست لعبة تنس

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تحدث رئيس الاتحاد أنمار الحائلي عن الانتقادات التي طالت لاعب فريقه حمدان الشمراني بعد تدخله القوي أمام نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة التي جمعت الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر.

وقال رئيس الاتحاد في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “نادي الاتحاد لديه إدارة قانونية ومركز إعلامي يرصد كل الإساءات والتجاوزات التي تحدث ضد النادي بشكل وعام وليس ما حدث بعد هذه اللقطة فقط”، مؤكدًا أنه لا يريد النظر خارج الملعب وتشتيت تركيز الفريق في هذا الموسم.

وأوضح الحائلي أن من ينتقد تدخل الشمراني ضد رونالدو يتحدث بعاطفة كبيرة، قائلاً: “هناك مشجع اتحادي يرى أن التدخل جرينتا وقوي من قبل الشمراني، بينما المشجع النصراوي سيرى أنه أمر خاطئ لأن رونالدو لاعب جاء بمئات الملايين ويجب الحفاظ عليه”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف رئيس الاتحاد أن هذه هي كرة القدم وطبيعة تدخلاتها، إنها ليست تنس، مضيفًا: “بالنسبة لمن ينتقد تدخل الشمراني لماذا لا يشاهدون لقطة جوستافو وحمدالله؟”.

أنمار الحائلي عن منتقدي تدخل الشمراني ضد رونالدو: هذه كرة قدم وليست لعبة تنس

رياضة
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