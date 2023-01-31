“الاتصالات” توافق لـ 12 شركة على تقديم خدمة المركبات المتصلة

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية، الموافقة لـ12 شركة، تخدم 26 علامة تجارية على تقديم خدمة “المركبات المتصلة”.
وبينت الهيئة أن قائمة الشركات التي حصلت على الموافقة والعلامات التابعة لها تضم شركة لوسيد المحدودة لعلامة “لوسيد”، وشركة “جنرال موتورز” لثلاث علامات وهي “شيفروليه” و”جي إم سي” و”كاديلاك “، وشركة “محمد يوسف ناغي” لثلاث علامات “بي إم دبليو ” و”ميني كوبر ” و”رولز رويس”، وشركة “الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة” لعلامة “كاتربيلر”.
وتشمل القائمة أيضا شركة “العربة الفاخرة” لعلامة “عربات الجولف”، وشركة “بترومين” لثماني علامات وهي “ألفا روميو ” و “أبارث” و “فيات” و “فيات بروفيشنال” و “دودج” و “كرايسلر” و “رام” و “جيب”، وشركة “المجدوعي للسيارات” لعلامة “بيجو”، وشركة “التوكيلات العالمية” لعلامة “مازيراتي”، وشركة “فورد السعودية” لعلامتي “فورد” و”لينكون”، وشركة “عبدالله هاشم المحدودة” لعلامة “هوندا”، وشركة “نيسان السعودية المحدودة” لعلامتي “نيسان” و “إنفينيتي”، وشركة “عبداللطيف جميل” لعلامتي “تويوتا” و”لكزس”. وفق “أخبار 24”.
وتعد خدمة “المركبات المتصلة” أحد تطبيقات إنترنت الأشياء الذي يربط المركبة بأنظمة متطورة توفر عددا من الخدمات التي سترفع مستوى الأمان للمستخدم كخدمة رفع التقارير التشخيصية عن حالة أداء المركبة، مما يساعد المصنّع والمالك على اتخاذ الكثير من القرارات التي ترتبط بصيانة وتحسين أداء المركبة، وطلب المساعدة والدعم الفني بشكل مباشر، فضلاً عن مجموعة من الخيارات والخدمات الترفيهية مما سينتج عنه تحسين لتجربة المستخدم.