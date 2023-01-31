مستجدات “كورونا”.. ارتفاع معدل التعافي والوفيات وانخفاض الإصابات الجديدة

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع معدل التعافي والوفيات، وانخفاض الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 46 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 9 حالات عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 827962 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن الأمس، إذ سجلت 47 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 815528 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في الوفـيات بتسجيل 3 حالات وفـاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفـيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9574 حالة وفـاة.