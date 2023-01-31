47 % من الأطفال يتعرضون للتنمر المدرسي.. وهذه أبرز أشكاله وطرق الوقاية منه

قال مجلس شؤون الأسرة إن 47 % من الأطفال يتعرضون للتنمر المدرسي، مؤكدا أن تواصل الأسرة الدائم والفعّال مع المدرسة كفيل بحماية الأطفال من التنمر بكل أشكاله .
وحدد المجلس 4 أشكال من التنمر المدرسي ويتمثل في تهديد بالكلمات كالتوبيخ والشتائم، والسخرية والاستهزاء، والاحتكاك الجسدي كالضرب، واستخدام عبارات وإشارات غير لائقة.
وأشار إلى وجود علامات تدل على تعرض الطفل للتنمر، وأبرزها: الصمت أو الموافقة الدائمة على الحوار، وفقدان الشهية والعزلة الاجتماعية، وظهور كدمات وجروح على الجسد، والتلعثم في الكلام وفقدان الثقة، والأحلام والكوابيس الملازمة للطفل. وفق “أخبار 24”.
وأفاد المجلس بأن طرق الحماية تتمثل في إرشاد الطفل بأن يشارك ما يتعرض له، وتشجيعه على الانضمام لأنشطة مدرسية وتوعية الطفل بالطرق الصحيحة لمواجهة التنمر وتعزيز ثقة الطفل بنفسه وتنمية الجوانب الإيجابية.