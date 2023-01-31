‏متحدث “الشؤون الإسلامية”: اختلاس كهرباء المساجد أكثر المخالفات تكراراً

أكد رئيس الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبدالله العنزي، أن اختلاس الكهرباء من العدادات الخاصة بالمساجد والجوامع تعد من أكثر المخالفات التي يتم رصدها.
وأضاف العنزي في تصريح خاص لـ “أخبار 24” أن ما تم رصده من تعديات على الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد بلغ 2526 تعدياً، حيث يتم رصد التعديات من قبل المراقبين والمراقبات الميدانيين في جميع فروع الوزارة في كل مناطق المملكة عبر الجولات الرقابية المستمرة يومياً وعبر تلقي البلاغات عن طريق الاتصال الموحد للوزارة 1933.
وبيّن، أن اختلاس الكهرباء من عدادات المساجد تتم بتركيب الكيابل وسحبها إلى المنازل سواء كانت تحت الإنشاء أو القائم منها أو للمحال التجارية وكذلك الشقق السكنية والمزارع والاستراحات ومحطات الوقود والمستودعات والورش التجارية، كما تم استغلال مرافق المساجد بتأجيرها على العمالة وكذلك بناء بعض المرافق فوق أسطح المساجد وحولها واستغلالها بالتأجير، وكذلك التعدي على المرافق التابعة للمساجد.
وأوضح أن حماية المساجد ومرافقها من التعديات تحظى باهتمام ودعم مباشر من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ لذا يتم معالجة التعديات بكل حزم وإحالة الاعتداءات للجهات المختصة للنظر فيها ومعاقبة المعتدين ومطالبتهم بالتعويض بأثر رجعي، حيث أصدر الوزير قراراً بإنشاء إدارة لحماية مرافق المساجد وخدماتها مرتبطة مباشرة به وهي ترصد أولاً بأول كل ما يستجد في هذا المجال. وفق “أخبار 24”.
وأضاف، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ترحب بجميع البلاغات من المواطنين والمقيمين عن أي ملاحظات أو تعديات على خدمات أو ممتلكات المساجد أو مرافقها بالتواصل عبر مركز الاتصال الموحد 1933 أو بزيارة فروعها بالمناطق لتقديم البلاغات مؤكداً أهمية دور المواطن والمقيم في تحقيق رسالة الوزارة في العناية بالمساجد والمحافظة على أملاكها، وأن الوزارة تعمل حالياً على منافذ أخرى لتلقي البلاغات وستعلنها قريبا.