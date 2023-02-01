تضم فنادق ومطاعم وسينمات فاخرة.. “الترفيه” تدشن منطقة “فيا رياض” (فيديو وصور)

دشّن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أمس (الثلاثاء)، منطقة “فيا رياض” الترفيهية التي تضم أفخم الفنادق والمطاعم والسينمات العالمية، وذلك بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب.
وتضم المنطقة 23 متجراً لأشهر العلامات التجارية العالمية، و17 مطعماً ومقهى، و7 صالات سينما فاخرة، إضافةً إلى فود ماركت ومركز صحي (سبا) عالميين، فضلاً عن فندق سانت ريجينس بالرياض.
ولفت تركي آل الشيخ إلى أنه من المقرر افتتاح المنطقة في وقت لاحق من شهر فبراير الحالي، مؤكداً أن ذلك يأتي بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
تضم فنادق ومطاعم وسينمات فاخرة.. “#الترفيه” تدشن منطقة “#فيا_رياض”
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 1, 2023
وفق “أخبار 24”.