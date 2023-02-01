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جديد المحليات > تضم فنادق ومطاعم وسينمات فاخرة.. “الترفيه” تدشن منطقة “فيا رياض” (فيديو وصور)
01/02/2023   8:18 ص

تضم فنادق ومطاعم وسينمات فاخرة.. “الترفيه” تدشن منطقة “فيا رياض” (فيديو وصور)

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دشّن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أمس (الثلاثاء)، منطقة “فيا رياض” الترفيهية التي تضم أفخم الفنادق والمطاعم والسينمات العالمية، وذلك بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب.

وتضم المنطقة 23 متجراً لأشهر العلامات التجارية العالمية، و17 مطعماً ومقهى، و7 صالات سينما فاخرة، إضافةً إلى فود ماركت ومركز صحي (سبا) عالميين، فضلاً عن فندق سانت ريجينس بالرياض.

ولفت تركي آل الشيخ إلى أنه من المقرر افتتاح المنطقة في وقت لاحق من شهر فبراير الحالي، مؤكداً أن ذلك يأتي بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

تركي

تركي

تركي

"الترفيه" تدشن منطقة "فيا رياض"

"الترفيه" تدشن منطقة "فيا رياض"

تركي

تركي

تركي

وفق “أخبار 24”.

تضم فنادق ومطاعم وسينمات فاخرة.. “الترفيه” تدشن منطقة “فيا رياض” (فيديو وصور)

جديد المحليات
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