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جديد المحليات > “الكفاءة المالية” تكشف تفاصيل الالتزامات المالية لأندية دوريي “روشن” و”يلو”
01/02/2023   8:16 ص

“الكفاءة المالية” تكشف تفاصيل الالتزامات المالية لأندية دوريي “روشن” و”يلو”

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كشفت لجنة الكفاءة بوزارة الرياضة عن تفاصيل الالتزامات المالية للفترة الثانية من الموسم الرياضي 2022-2023 لأندية دوري روشن السعودي ودوري يلو للدرجة الأولى.

وقالت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة تكشف تفاصيل الالتزامات المالية للفترة الثانية من الموسم الرياضي 2022-2023 لأندية دوري روشن السعودي ودوري يلو للدرجة الأولى”.

وجاءت أندية دوري روشن التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة كالتالي: الاتحاد، والوحدة، والرائد والتعاون، والاتفاق، والطائي، والفيحاء.

كما لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، من أندية دوري الدرجة الأولى (يلو)، كلا من العروبة، والقيصومة.

كما نشرت وزارة الرياضة التفاصيل كالتالي:

كشف أندية روشن

وفق “أخبار 24”.

“الكفاءة المالية” تكشف تفاصيل الالتزامات المالية لأندية دوريي “روشن” و”يلو”

جديد المحليات
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