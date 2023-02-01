نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “البنوك السعودية” تحذر من التجاوب مع شركات الاستثمار الوهمية
01/02/2023   8:17 ص

“البنوك السعودية” تحذر من التجاوب مع شركات الاستثمار الوهمية

+ = -
313

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من التجاوب مع المكالمات، التي تطلب معلومات شخصية وحساسة أو بنكية بغرض فحص الحسابات أو تحويل الأموال أو غيرها أو الدخول في شركات وهمية دون التأكد من أنها نظامية.

وأوضحت اللجنة أن هناك مكالمات حقيقية مع محتالين يستخدمون أساليب مغرية للربح السريع عبر شركات استثمارية وهمية. وفق “أخبار 24”.

جاء التحذير في فيديو نشرته اللجنة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، استمرارًا لجهود حملة “خلك حريص” التي أطلقتها البنوك السعودية والتي تُعنى بالتوعية ضد الاحتيال المالي، مشيرة إلى أهمية سرعة إبلاغ البنك والجهات الأمنية المختصة في حال التعرض للاحتيال المالي.

“البنوك السعودية” تحذر من التجاوب مع شركات الاستثمار الوهمية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885248404.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.