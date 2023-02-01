“البنوك السعودية” تحذر من التجاوب مع شركات الاستثمار الوهمية

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من التجاوب مع المكالمات، التي تطلب معلومات شخصية وحساسة أو بنكية بغرض فحص الحسابات أو تحويل الأموال أو غيرها أو الدخول في شركات وهمية دون التأكد من أنها نظامية.
وأوضحت اللجنة أن هناك مكالمات حقيقية مع محتالين يستخدمون أساليب مغرية للربح السريع عبر شركات استثمارية وهمية. وفق “أخبار 24”.
جاء التحذير في فيديو نشرته اللجنة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، استمرارًا لجهود حملة “خلك حريص” التي أطلقتها البنوك السعودية والتي تُعنى بالتوعية ضد الاحتيال المالي، مشيرة إلى أهمية سرعة إبلاغ البنك والجهات الأمنية المختصة في حال التعرض للاحتيال المالي.
#عاجل | بمكالمة حقيقة مع محتالة.. “#البنوك_السعودية” تحذر من التجاوب مع شركات الاستثمار الوهميةhttps://t.co/JFjCEgXvAm pic.twitter.com/vrMaKoCwc6
— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 31, 2023