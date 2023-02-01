متحدث “الأرصاد”: 21 مارس نهاية فصل الشتاء

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أمس (الثلاثاء) أن فصل الشتاء سينتهي يوم 21 مارس المقبل.
وأوضح لقناة (العربية) أن الموجات المطرية ستتوالى على معظم المناطق مع دخول الربع الثاني من فصل الشتاء، وتتضمن تساقط الثلوج والبرد وانخفاض معدلات الحرارة في المناطق الشمالية، مبيناً أن درجات الحرارة لم تتدن حتى الآن إلى دون الصفر.
من جهته، أكد محلل الإرصاد في المركز لقناة (الإخبارية) عقيل العقيل وجود فرصة لتساقط الثلوج على المناطق الشمالية اعتباراً من يوم غد الأربعاء. وفق “أخبار 24”.
وتوقع العقيل هطول أمطار من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الرياض بنهاية الأسبوع مع معاودة درجة الحرارة انخفاضها بين 4-7 درجات مئوية.
فيديو | محلل طقس في مركز الأرصاد عقيل العقيل: الرياض تعاود انخفاض درجات الحرارة مع وجود فرصة هطول الأمطار المتوسطة #الإخبارية#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/Qm2fmyNJ1P
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 31, 2023