ماذا تغير في الهلال عن آخر مشاركة له في كأس العالم للأندية؟

يستعد نادي الهلال لتدشين ظهوره الثالث في كأس العالم للأندية االتي يستضيفها المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل ـ بمواجهة صاحب الأرض، الوداد يوم السبت المقبل.
وتأمل جماهير الهلال في تحقيق مركز أفضل في هذه النسخة من كأس العالم للأندية بعدما حصد فريقهم المركز الرابع في آخر مشاركة له في هذه البطولة.
وفي كأس العالم 2021 التى أقيمت بالإمارات، استهل الهلال مشواره بالفوز أمام الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6-1 قبل أن يُهزم بهدف نظيف أمام تشيلسي الإنجليزي ثم هُزم في مباراة تحديد المركز الثالث برباعية نظيفة أمام الأهلي المصري، ليحصد المركز الرابع.
نتائج الهلال في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية، كانت سببًا كبيرًا دفع إدارة النادي في إعلان إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، بعد نهاية مشاركة الفريق الأول في البطولة، وبعد ذلك تم التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز.
وبخلاف رحيل المدرب البرتغالي جارديم، والتعاقد مع الأرجنتيني دياز، إلى أى مدى تغيرت ملامح قائمة الهلال في البطولتين.
قائمة نسخة 2021
بالنسبة لنسخة كأس العالم للأندية 2021، فقد أعلن جارديم عن قائمة تضم 30 لاعبًا للمشاركة في منافسات البطولة وجاءت كالتالي:
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف – محمد العويس – عبد الله الجدعاني – أحمد آل جبيع.
خط الدفاع: علي آل بليهي – محمد جحفلي – جافي هيون سو – ياسر الشهراني – محمد البريك – عبد الرحمن العبيد – متعب المفرج – حمد اليامي – سعود عبد الحميد.
خط الوسط: سلمان الفرج – مصعب الجوير – ميشيل ديلغادو – أندري كاريلو – عبد الله عطيف – جوستافو كويلار – محمد كنو – عبد الإله المالكي – ماثيوس بيريرا – ناصر الدوسري – محمد القحطاني.
خط الهجوم: صالح الشهري – عبد الله الحمدان – عبد الله رديف – موسمى ماريجا – أوديون إيجالو – سالم الدوسري.
قائمة نسخة 2023
أمّا في هذه النسخة من كأس العالم للأندية التى تسضيفها المغرب، فقد أعلن رامون دياز عن قائمة مكونة من كل من:
في حراسة المرمي: محمد العويس، عبدالله المعيوف، حبيب الوطيان
في الدفاع: على آل بليهي، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، متعب المفرج، محمد الخيبري، خليفة الدوسري، محمد جحفلي.
في خط الوسط: محمد كنو، لوسيانو فييتو، جوستافو كويلار، عبدالله عطيف، مصعب الجوير، ميشيل ديلجادو، معاذ فقيهي، محمد القحطاني.
في خط الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيجالو، موسى ماريجا، صالح الشهري، عبدالله الحمدان.
وفي هذه النسخة من كأس العالم للأندية بالمقارنة مع النسخة الماضة نلاحظ غياب أسماء بارزة على رأسهم بالتأكيد القائد سلمان الفرج بسبب الإصابة، وكذلك عبدالإله المالكي وياسر الشهراني، وحمد اليامي، ومحمد البريك، بالإضافة إلى ماثيوس بيريرا الذي رحل صوب الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة.
وفق “أخبار 24”.