لأول مرة منذ 47 عاما.. نيوكاسل يبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

نجح نيوكاسل يونايتد في بلوغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد أن تخطى ضيفه ساوثهامبتون في إياب نصف النهائي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء.
وسجل هدفي نيوكاسل شون لونغستاف في الدقيقتين 5 و 21، فيما وقع على هدف الضيوف الوحيد تشي آدم في الدقيقة 29.
وكان نيوكاسل فاز في مباراة الذهاب، بهدف دون رد، ليتأهل إلى النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1.
وينتظر نيوكاسل الفائز بمجموع المباراتين بين مانشستر يونايتد ونوتنغهام فورست علماً بأن يونايتد فاز ذهاباً خارج أرضه بـ3 أهداف مقابل لاشيء، وستكون المباراة النهائية في 26 فبراير. وفق “أخبار 24”.
وهذه المرة الأولى بشكل عام التي يبلغ فيها نيوكاسل أي نهائي منذ 1999 حين خسر أمام يونايتد بالذات 2-0 في كأس إنجلترا.
وتعتبر أيضًا هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها الفريق الذي يقوده المدرب إيدي هاو إلى نهائي كأس الرابطة منذ 47 عاماً.
فيديو | فرحة كبيرة لجماهير #نيوكاسل بعد بلوغ فريقها أول نهائي لكأس الرابطة الإنجليزية منذ 47 عاما #الإخبارية_رياضة
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 31, 2023