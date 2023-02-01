طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة بالرياض ومكة والمدينة مصحوبة بغبار وأتربة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف وتبوك والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض وعلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.
ولفت إلى أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، سيستمر على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان- الظهر- جبل اللوز).وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (26 درجة بمكة المكرمة والرياض، و24 درجة بالمدينة المنورة، و25 درجة بالدمام، و27 درجة بجدة، و21 درجة في أبها).