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جديد المحليات > مفتي المملكة يثني على جهود جمعية العناية بمساجد الطرق
01/02/2023   2:50 م

مفتي المملكة يثني على جهود جمعية العناية بمساجد الطرق

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أثنى مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، على جهود جمعية العناية بمساجد الطرق. 

وأكد خلال استقباله في مكتبه بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العناية بمساجد الطرق فهد بن أحمد الصالح والوفد المرافق، حرص ودعم حكومة المملكة للعمل الخيري. 

من جهته، استعرض الصالح ما قامت به الجمعية من أعمال وأنشطة ومشاريع وإنجازات وبرامج، مبيناً أن الجمعية تشرف على صيانة ونظافة 163 مسجداً، كما أكملت بناء 31 مسجدًا و 18 مسجدًا تحت الإنشاء.  وفق “أخبار 24”.

مفتي المملكة يثني على جهود جمعية العناية بمساجد الطرق

جديد المحليات
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