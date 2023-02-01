تحديد اشتراطات نقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبــردة والمجمــدة وطرحتها على منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء العموم حيالها.
ووضعت الهيئة عددا من المتطلبات الواجب توفيرها في المستودعات الخاصة بالأغذية المبردة والمجمدة، ومنها أن تزود غرف مستودعات التبريد والتجميد بأجهزة لقياس الرطوبة النسبية، كما شددت على أن ترص العبوات وبكميات لا تزيد على طاقة المستودع على أرفف أو طاولات تحميل وفي صفوف منتظمة غير مكدسة، وفيما يلي تفاصيل هذه المتطلبات:-
متطلبات التخزين في المستودعات
شملت هذه المتطلبات التخزين في مستودعات التبريد والتجميد، وأن تكون المستودعات طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية، وأن تكون درجات الحرارة والرطوبة النسبية داخل مستودعات تبريد الخضار والفاكهـة الطازجة كما هو وارد في الملحق المخصص بذلك، وأن تسجل درجة حرارة غرف المستودع بصفة مستمرة في بيانات التسجيل على أن تحفظ هذه البيانات لفترة تتجاوز العمر الافتراضي للمنتج أو فترة تحددها الجهات المعنية للرجوع إليها.
كما شددت على تزويد غرف مستودعات التبريد والتجميد بمقياس درجة الحرارة به مؤشر يسمح لقراءة درجة الحرارة من خارج الغرفة، وكذلك تزود غرف مستودعات التبريد والتجميد بأجهزة لقياس الرطوبة النسبية، وأن يتم توزيع الهواء توزيعاً منتظماً داخل مستودع التبريد، على أن يكون معدل تغيير الهواء مناسباً لمنع التذبذب في درجة الحرارة والرطوبة النسبية.
وتضمنت الاشتراطات اتباع الظروف الخاصة بكل منتج عند تخزينه تحت ظروف جوية محكمة، وأن يوضح مكان منصات التحميل والممرات الضرورية بعلامات على أرضية غرف التخزين، وأن تفحص العبوات عند الاستلام للتأكد من سلامتها وتقاس درجة حرارة المنتج للتأكد من مطابقتها لدرجة حرارة التخزين القياسية، وأن ترص العبوات وبكميات لا تزيد على طاقة المستودع على أرفف أو طاولات تحميل وفي صفوف منتظمة غير مكدسة، وأن تكون المسافات بين العبوات كافية لسريان الهواء بحيث يلامس أكبر مساحة من سطحها.
وأكدت على ضرورة ألا توضع المنتجات مباشرة على أرضية المستودع، وألا يتم تخزين الأغذية تحت وحدات التبريد أو التجميد بشكل مباشر منعا لتلف المنتج في حال حدوث تسريب للمياه إثر التكثيف أو التنقيط ما لم يكن هناك وسيلة تمنع تساقط المياه على المنتج، وألا يكون هناك تلامس بين العبوات والحوائط ويفضل ألا تقل المسافة بينهما عن 45 سم، وأن تكون فتحات منصات التحميل مواجهة لاتجاه سريان الهواء، وألا تخزن أي سلع أخرى مع السلع الغذائية في مستودع واحد.
كما أكدت على ضرورة أن تخزن المنتجات ذات الروائح النفاذة على حدة بطريقة تمنع انتقال أو تأثر بقية المنتجات بها، مع التأكيد على عدم حدوث تلوث خلطي بين المنتجات الغذائية، وألا يعاد تجميد الأغذية المجمدة أو حفظها تحت ظروف التبريد بعد إذابتها تماماً، وألا تستخدم الممرات داخل مستودعات التبريد أو التجميد كأماكن تخزين للأغذية، وألا تزيد درجة حرارة الممرات بين غرف التجميد أو التبريد على 10ْ س، وأن تكون الاشتراطات الصحية للعاملين داخل المستودعات طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية، وألا تزيد درجة حرارة اللحوم المبردة أثناء التخزين على 4 سº والمجمدة على -18 ºس.
متطلبات التخزين في ثلاجات البيع
شددت على أن يراعى في ثلاجات البيع المعدة للتخزين أن تكون مصممة لحفظ الأغذية المبردة أو المجمدة وأن تزود بأرفف تسهل عملية الرص داخلها ولا تؤثر على مرور الهواء، وأن تكون قادرة على الاحتفاظ بدرجة حرارة المنتج القياسية تحت ظروف التشغيل العادية، وأن تزود بعلامة واضحة توضح الحد الأقصى لرص الأغذية، وأن تزود بمقياس درجة حرارة يثبت في مركزها.
كما أكدت على ضرورة أن توضع ثلاجات البيع المفتوحة في مكان بعيد عن مصدر الحرارة أو ضوء الشمس المباشر، وألا توضع أي موانع تحول دون تجانس توزيع الهواء بها، وأن يكون حيز التخزين نظيفاً خالياً من الثلج، وأن يزال الثلج المتراكم في الثلاجات العادية المكونة للثلج بصورة دورية، وأن تجرى عليها صيانة دورية بإشراف مهندسين مختصين.
متطلبات التخزين عند النقــل
وضعت الهيئة عدة أمور يجب مراعاتها في وسيلة نقل الأغذية المبردة والمجمدة، وهي أن تكون مخصصة لنقل الأغذية المبردة والمجمدة، وقدرة أداة التبريد بها مناسبة لسعة حيز الشحن بحيث تنخفض درجة الحرارة إلى الدرجة التي حددتها، وأن تكون نظيفة وخالية من أي روائح غريبة وبحالة جيدة لحماية المواد الغذائية من التلوث، ويتم تصميمها بطريقة تسهل تنظيفها وتطهيرها إذا لزم الأمر، وأن يكون هناك فصل تام وفعال بين المنتجات عند نقل أي مواد أخرى بالإضافة إلى المواد الغذائية أو لنقل مواد غذائية مختلفة في نفس الوقت، بحيث يمنع الخلط بين خصائص المواد المختلفة كاللون والرائحة وغيرها.
وشددت على أن يكون هناك تنظيف فعال بعد كل شحنة لتجنب مخاطر التلوث، وألا يكون قد سبق استخدامها في نقل أي مواد تضر بخواص المنتج أو بالصحة العامة، كما منعت استخدام الأوعية داخل وسيلة النقل أو الحاويات لنقل أي شيء آخر غير المواد الغذائية حيث قد يؤدي ذلك إلى التلوث.
وأضافت أنه يجب نقل المواد الغذائية السائبة غير المعبأة سواءً في شكل سائل أو حبيبات أو مسحوق في أوعية أو حاويات أو صهاريج مخصصة لنقل المواد الغذائية، وكذلك يجب تمييز هذه الحاويات بطريقة مرئية وواضحة وغير قابلة للإزالة لإظهار أنها تستخدم لنقل المواد الغذائية فقط، وأن تزود بمقياس درجة حرارة يعطي قراءة ممثلة لدرجة حرارة حيز الشحن على أن يكون مؤشره في مكان يسهل قراءته من الخارج، وأن تزود بمسجل لدرجة الحرارة للتسجيل بصفة مستمرة على أن تحفظ بياناتها لفترة تتجاوز العمر الافتراضي للمنتج (أو فترة تحددها الجهات المعنية) للرجوع إليها.
كما شددت على أن تكون اللحوم مزودة بجهاز تسجيل درجة الحرارة للتأكد من درجة حرارة المنتج نفسه أثناء مراحل النقل على أن تكون القراءة المسجلة ممثلة لدرجة حرارة المنتج، وأن يتم معايرتها ومراقبتها بشكل دوري، وأن تبرد تبريداً أولياً إلى درجة حرارة لا تزيد على الدرجة المطلوبة للمادة الغذائية المراد نقلها قبل عملية التحميل بوقت كافٍ، وأن تكون وسائل النقل مجهزة بحيث يمكن تعليق ذبائح وأنصاف وأرباع اللحوم المبردة أو يتم وضعها على طاولات مناسبة بطريقة مناسبة تمنع انتقال الملوثات.
وأكدت أنه يجب أن تكون جميع أسطح وسائل النقل التي تلامس اللحوم مقاومة للتآكل والصدأ وملساء وسهلة التنظيف والتطهير، وأن تكون وسائل النقل مجهزة بحيث توفر حماية اللحوم من الأتربة والحشرات ومصادر التلوث الأخرى، وألا تزيد درجة حرارة اللحوم المبردة أثناء النقل على 4 سº والمجمدة على -18 ºس، وألا يزيد التذبذب في درجة حرارة الثلاجة أو جهاز التجميد على ±2 ºس.
ونوهت بضرورة أن تكون درجة حرارة الخضار والفاكهة الطازجة عند تحميلها كما هو وارد في الملحق الذي أعدته لذلك ويتم خفض درجة حرارة حيز الشحن وفقاً لذلك، كما أكدت ضرورة أن تتم عمليات الفرز وتصنيف العبوات داخل مستودعات التبريد أو التجميد وقبل عملية التحميل، وأن تتم عمليات التحميل والتفريغ بشكل سريع ويفضل أن يكون آلياً، مع عدم تعرض المنتجات لأشعة الشمس المباشرة، وأن تحمل السلع مباشرة على وسيلة النقل، وأن ترص العبوات بطريقة منتظمة لا تؤثر على توزيع الهواء وأن تثبت تفادياً للتلف الميكانيكي، وأن يكون الثلج المستخدم للتبريد في وسيلة النقل طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية، وبكمية كافية للاحتفاظ بدرجة الحرارة المطلوبة ولبقائه في وسيلة النقل حتى نهاية الرحلة وأثناء عمليات التحميل والتفريغ. وفق “أخبار 24”.
متطلبات مسجل درجة الحرارة
وضعت الهيئة عددا من المتطلبات التي يجب تحقيقها فيما يتعلق بمسجل درجة الحرارة، ومنها أن يكون تسجيل درجة الحرارة بصفة مستمرة على أن تحفظ بياناتها لفترة تتجاوز العمر الافتراضي للمنتج أو فترة تحددها الجهات المعنية للرجوع إليها، وأن تكون القراءة المسجلة ممثلة لدرجة حرارة حيز التخزين والشحن، بحيث يتم تثبيت مستشعر الحرارة في أماكن وارتفاعات مختلفة وفقا لخارطة حرارية فعالة وأن يتم معايرتها ومراقبتها بشكل دوري، وأن تكون قابلة للربط بأنظمة الجهات المعنية.