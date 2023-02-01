شراكة سعودية – أمريكية لإنشاء “مزارع عمودية” في المملكة والشرق الأوسط

وقع صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الأربعاء) اتفاقية مع شركة “إيروفارمز” الأمريكية؛ لتأسيس شركة في الرياض تهدف إلى إنشاء مزارع عمودية داخلية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمساهمة في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والأراضي الزراعية.
وستتبنى الشركة تقنيات الزراعة العمودية الداخلية، التي لا تتطلب استخدام الأراضي الصالحة للزراعة، وتستهلك كميات أقل من المياه بنسبة 95% مقارنةً بطرق الزراعة التقليدية، مع إسهامها في توفير محاصيل محلية عالية الجودة على مدار السنة، من خلال استخدام تقنية الزراعة الذكية الخاصة بها.
ويتوقع أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية السنوية لأول مزرعة بالمملكة ما يعادل 1.1 مليون كيلو جرام من المحاصيل الزراعية لتكون الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وفق “أخبار 24”.
وأوضح رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة ماجد العساف، أنهم يهدفون من الاتفاقية إلى زيادة اعتماد المنطقة على المحاصيل المحلية عالية الجودة، وتوطين التقنيات المتعلقة بها بما يسهم في إتاحة الفرص للقطاع الخاص”.
فيما أكد الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “إيروفارمز”: ديفيد روزنبيرغ، أن مهمتهم تكمن في زراعة أفضل المحاصيل الزراعية، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من محدودية المياه العذبة والأراضي الصالحة للزراعة.