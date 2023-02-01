أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، النسخة الرابعة من البرنامج السعودي الياباني لتدريب مطوري الألعاب الإلكترونية السعوديين، والذي ينطلق بمقر الهيئة في الرياض في 26 فبراير 2023 لمدة 5 أيام.
ويأتي بالتعاون مع مركز التعاون الياباني في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تدريب أصحاب المهارات المبتدئة والمتوسطة في تطوير صناعة الألعاب، لتحسين مهاراتهم، ورفع كفاءتهم في هذا المجال.
ودعت الهيئة الراغبين في الانضمام إلى البرنامج للتسجيل من خلال الرابط، حيث سينتهي التسجيل في تاريخ 7 فبراير 2023. وفق “أخبار 24”.
وتسعى الهيئة إلى توفير الأدوات الكفيلة بالنهوض بقدرات الكفاءات الوطنية ورفع مهاراتهم ضمن جهودها في توطين صناعة الإعلام ليكون أحد الروافد الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.