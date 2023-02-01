المملكة تستضيف كأس آسيا 2027.. والمسحل عضواً بـ”الفيفا”

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم (الأربعاء)، فوز المملكة باستضافة بطولة كأس أمم آسيا “كأس آسيا 2027″، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وحصلت السعودية على أصوات 43 دولة لتنظيم كأس أمم آسيا 2027، من أصل 45 صوتا، وامتنع عن التصويت كلا من فلسطين وتركمانستان.
وجرى التصويت على استضافة البطولة خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي الذي انعقد اليوم بالعاصمة البحرينية المنامة، وذلك بحضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وتم خلال الاجتماع تزكية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيساً للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لفترة ثالثة من 2023 إلى 2027، وانتخاب- النواب الـ5 للرئيس واحد من كل منطقة جغرافية آسيوية.
كما تم انتخاب رئيس الاتحاد السعودي، ياسر بن حسن المسحل، عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للفترة 2023 – 2027.
ولم يسبق للسعودية استضافة البطولة منذ انطلاقتها في الخمسينات الماضية حيث استضافتها هونغ كونغ عام 1956 ثم كوريا الجنوبية عام 1960 وإسرائيل 1964 وإيران 1968 وتايلاند 1972 وعادت لإيران عام 1976 والكويت 1980 وسنغافورة 1984 وقطر 1988 واليابان 1992 والإمارات 1996 ولبنان 2000 والصين 2004 فيما استضافت دول إندونيسيا وفيتنام وماليزيا وتايلاند نسخة عام 2007 وقطر 2011 وأستراليا عام 2015 والإمارات 2019 فيما ستستضيف قطر نسخة 2023 في يناير 2024 المقبل. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الأخضر السعودي فاز باللقب الآسيوي 3 مرات أعوام 1984 و1988 و1996 مقابل 4 مرات لليابان أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، فيما فازت إيران أيضاً 3 مرات أعوام 1968 و1972 و1976.
بينما نالت كوريا الجنوبية الكأس مرتين عامي 1956 و1960 فيما اكتفت قطر بالفوز باللقب مرة واحدة، وكان ذلك في نسخة 2019 التي جرت في الإمارات، ومعها في ذلك أستراليا 2015 والكويت 1980 والعراق 2007 وإسرائيل 1964.
آسيا 2027 في السعودية#السعودية2027https://t.co/m3T9WUXUaV pic.twitter.com/gW283K0J4H
— سبورت 24 (@sporty_24) February 1, 2023