“الأكاديمية اللوجستية” تفتح باب التسجيل ببرامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية بدء التسجيل في الدفعة السادسة لبرامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي في عدة تخصصات.
وأضافت أنها توفر 4 مسارات للبرامج التدريبية وهي برامج الدورات القصيرة والتدريب عن بُعد، ومسار برامج الشهادات المهنية الاحترافية الدولية، ومسار البرامج التنفيذية المتخصصة، للبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا كدفعة سادسة لهذا المسار.
وأوضحت الأكاديمية تخصصات الدفعة السادسة وهي إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية وتشغيل الميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء، حيث سيتلقى المتدربون فيها مجموعة من المهارات والمعارف في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، وأُسس التجارة الإلكترونية والميل الأخير، وإدارة المخازن، والنماذج الاحترافية في جوانب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء. وفق “أخبار 24”.
ودعت الأكاديمية الكوادر السعودية إلى التسجيل في هذه البرامج، والذي سيستمر حتى 14 فبراير الجاري، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد الموافق 30 أبريل المقبل.