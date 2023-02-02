تكريم الراحل طلال مداح في ليلة ماتعة بحضور أسرته

أحيا عدد من الفنانين الخليجيين والعرب ليلة صوت الأرض أمس (الأربعاء) بمسرح محمد عبده أرينا لتكريم المسيرة الفنية للفنان الراحل طلال مداح، التي امتدت لأكثر من 30 عاماً.
وشارك في الحفل رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، كما لقي الحفل حضوراً بارزاً لعدد من أبرز نجوم الفن العربي، وتم بثه على الهواء مباشرة على أكثر من 40 قناة تلفزيونية في العالم العربي.
وتحدث تركي آل الشيخ عن ذكرياته مع آخر حفلات الفنان الراحل، حيث قال إنه أحس بشي ما حينما بدأ طلال مداح في تأدية أغنية (الله يرد خطاك) وبالفعل سقط على المسرح أثناء تأديتها.
وأضاف أنه كان يظن أن سقوط الراحل كان مجرد عارض صحي، ولم يخطر بباله أنه توفي، مبيناً أنه لم يسمع تلك الأغنية منذ تلك اللحظة.
وقال المغني والملحن عبادي الجوهر إن هناك حزنا مشتركا بينه وبين الراحل طلال مداح وهو فقدان الأم في سن مبكرة، وقد عبرا عن ذلك الحزن من خلال الفنان، فيما قال الفنان محمد عبده إنه كان ينظر دائماً للراحل كأستاذ له وهو كان كذلك بالفعل.
من جانبه أكد الأمير أحمد بن سلطان (سهم)، أن تكريم الراحل طلال مداح هو تكريم لجميع الفنانين السعوديين والفنانين العرب بشكل عام، معبراً عن فخره بكونه جزءا من هذا التكريم. وفق “أخبار 24”.
وأشار الفنان خالد الشيخ إلى أن ليلة تكريم طلال مداح تعد ليلة تاريخية تحملهم مسؤولية أكبر لشجن الأرواح بالفن، مؤكداً أنه يتشرف بكونه من جيل الفنان الراحل الذي استفاد وتعلم منه الكثير.
وفق “أخبار 24”.