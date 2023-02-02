بحثا المستجدات الإقليمية والدولية.. ولي العهد يستقبل وزيرة خارجية فرنسا

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، حيث بحثا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
كما استعرض ولي العهد مع الوزيرة الفرنسية المستجدات الإقليمية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وذلك بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وحضر اللقاء كذلك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وعضو مجلس الوزراء مساعد العيبان، وسفير المملكة لدى فرنسا فهد الرويلي.
فيما حضر من الجانب الفرنسي السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي، ومديرة قسم إفريقيا والشرق الأوسط آن غيغين، ومستشار وزيرة الخارجية الفرنسية برونو بيريرا دا سيلفا، ومستشارة وزيرة الخارجية الفرنسية ليتيسيا بيرا.
#عاجل | #ولي_العهد يستقبل وزيرة خارجية #فرنسا pic.twitter.com/GVCIce5ML4
— أخبار 24 (@Akhbaar24) February 2, 2023
وفق “أخبار 24”.