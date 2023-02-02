طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على 7 مناطق وتساقط ثلوج على تبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الشرقية وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.
ولفت إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية والجوف، كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك بعلقان والظهر وجبل اللوز. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (27 درجة بمكة المكرمة، و26 درجة في جدة، و20 درجة بالمدينة المنورة، و23 درجة بالرياض، و24 درجة بالدمام، و21 درجة في أبها).