دراسة: أدوية النوم قد ترفع احتمالية الإصابة بالزهايمر بنسبة 79%

أظهرت دراسة حديثة أن تناول دواء شائع بانتظام قد يزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر بنسب تصل إلى 79٪، فيما أوضح الفريق البحثي أن نوع وكمية الدواء قد يكونان عاملين في تفسير هذا الخطر العالي.
وكشفت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة مرض الزهايمر، وفقًا لـ”إكسبريس” أن الأشخاص البيض كان لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالخرف عند تناول أدوية النوم.
وقام الفريق البحثي بمتابعة نحو 3000 من كبار السن غير المصابين بالخرف، عبر 9 سنوات والذين يعيشون خارج دور رعاية المسنين، إذ كان نحو 42% من هؤلاء المشاركين من ذوي البشرة السمراء و58% من البيض.
وجاءت النتائج أن المشاركين البيض الذين يتناولون أدوية للنوم لديهم فرصة أعلى بنسبة 79٪ للإصابة بالخرف، مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموها أبدا أو نادرًا، فيما تراجعت تلك النسب لذوي البشرة السمراء، وإن كان الاستخدام المتكرر قد عرضهم لمخاطر أعلى.
وأرجع الباحثون الأسباب إلى أنه قد يكون المشاركون من أصحاب البشرة السمراء الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أدوية النوم مجموعة مختارة ذات وضع اجتماعي واقتصادي مرتفع، وبالتالي لديهم احتياطي معرفي أكبر، ما يجعلهم أقل عرضة للإصابة بالخرف. وفق “أخبار 24”.
وأشاروا إلى أنه من الممكن أيضا أن تكون بعض أدوية النوم مرتبطة بخطر الإصابة بالخرف أكثر من غيرها.