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جديد المحليات > بـ1.8 مليار ريال.. “أكوا باور”: انتهاء طرح الصكوك المقومة بالريال
02/02/2023   2:31 م

بـ1.8 مليار ريال.. “أكوا باور”: انتهاء طرح الصكوك المقومة بالريال

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أعلنت شركة أكوا باور، اليوم (الخميس)، الانتهاء من طرح صكوك مقومة بالريال بقيمة 1.8 مليار ريال، وذلك ضمن برنامج أكوا باور للصكوك المحلية البالغ 5 مليارات ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”، إن القيمة الاسمية للصك تبلغ مليون ريال، مشيرة إلى أن مدة استحقاق الصك هي 7 سنوات مع خيار الاسترداد في السنة الخامسة من تاريخ الإصدار.

وأوضحت أنه يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة على النحو المفصل في الشروط النهائية فيما يتعلق بالصكوك.

وأضافت الشركة أنها عينت “إتش إس بي سي” العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بصفتهما مديري الطرح ومديري سجل اكتتاب المشتركين.

وأبانت أن هذا الإصدار هو جزء من برنامج أكوا باور للصكوك المحلية البالغ 5 مليارات ريال والذي تمت الموافقة عليه وإعلانه في نشرة إصدار الاكتتاب.

بـ1.8 مليار ريال.. “أكوا باور”: انتهاء طرح الصكوك المقومة بالريال

جديد المحليات
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